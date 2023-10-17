Хавбек Ювентуса Ніколо Фаджолі став одним з фігурантів справи про незаконні ставки. Футболіст збірної Італії брав участь в азартних іграх через нелегальні онлайн-платформи.
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Яке покарання отримав Фаджолі
Завдяки тому, що 22-річний хавбек визнав свою провину та уклав угоду зі слідством, йому зменшили покарання. Прокуратура Федерації футболу Італії (FIGC) винесла вердикт у справі, за яким Фаджолі отримав дискваліфікацію терміном на 12 місяців та штраф розміром у 12 тисяч 500 євро.
Проте реальна дискваліфікація триватиме 7 місяців, а ще 5 будуть замінені на альтернативні процедури. Ніколо зобов'язаний буде пройти обов'язковий курс терапії з лікування лудоманії.
Також футболіст Ювентусу повинен взяти участь в циклі щонайменше 10 громадських зустрічей у центрах відновлення від азартних ігор. Якщо Фаджолі порушить угоду, тоді прокуратура перегляне покарання.
Зазначимо, що хавбеку Ювентуса загрожувала дискваліфікація до 3 років і штраф в розмірі 25 тисяч євро. Після такої тривалої перерви футболісту було б важко повернутися на свій попередній рівень.
Що відомо про Ніколо Фаджолі
- Ніколо Фаджолі – вихованець П'яченци та Кремонезе. У 14 років потрапив до академії Ювентуса.
- У сезоні 2020/21 дебютував в головній команді "Старої Сеньйори". Проте наступний сезон провів в оренді в рідній Кремонезе.
- Повернувшись до Ювентуса, влітку 2022 року поступово отримав довіру головного тренера.
- Наразі центральний півзахисник зіграв за Юве 45 матчів, в яких забив 3 голи та віддав 6 асистів.
- В листопаді 2022 року дебютував в збірній Італії в товариському матчі проти Албанії. Це поки єдиний поєдинок в складі "Скуадри Адзурри".
- Портал Transfermarkt оцінює Ніколо Фаджолі в 35 мільйонів євро.