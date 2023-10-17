Хавбек Ювентуса Ніколо Фаджолі став одним з фігурантів справи про незаконні ставки. Футболіст збірної Італії брав участь в азартних іграх через нелегальні онлайн-платформи.

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Яке покарання отримав Фаджолі

Завдяки тому, що 22-річний хавбек визнав свою провину та уклав угоду зі слідством, йому зменшили покарання. Прокуратура Федерації футболу Італії (FIGC) винесла вердикт у справі, за яким Фаджолі отримав дискваліфікацію терміном на 12 місяців та штраф розміром у 12 тисяч 500 євро.

Проте реальна дискваліфікація триватиме 7 місяців, а ще 5 будуть замінені на альтернативні процедури. Ніколо зобов'язаний буде пройти обов'язковий курс терапії з лікування лудоманії.

Також футболіст Ювентусу повинен взяти участь в циклі щонайменше 10 громадських зустрічей у центрах відновлення від азартних ігор. Якщо Фаджолі порушить угоду, тоді прокуратура перегляне покарання.

Зазначимо, що хавбеку Ювентуса загрожувала дискваліфікація до 3 років і штраф в розмірі 25 тисяч євро. Після такої тривалої перерви футболісту було б важко повернутися на свій попередній рівень.

Що відомо про Ніколо Фаджолі