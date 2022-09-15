Ще одна перемога над окупантами у спорті

Після двох турів донецький клуб крокує у групі "F" без поразок. У стартовій грі Шахтар сенсаційно розгромив на виїзді німецький Лейпциг – 1:4, а 14 вересня розписали мирову 1:1 у Варшаві з шотландським Селтіком.

Цікаво дізнатись Автор голу чи герой воріт: хто став найкращим гравцем Шахтаря у матчі проти Селтіка в ЛЧ

"Гірники" принесли один бал, але після його поділу на 5 клубів, до рейтингу України у таблиці коефіцієнтів УЄФА додалось 0,2 очка. Але навіть цього вистачило, щоб покращити свою позицію у цьому рейтингу. Україна обігнала росію та підійнялась у топ-15 найкращих, замикаючи її з 26.300. росія має у своєму активі 26.215 балів.

Перед нами йде Швейцарія, яка має 26.925 очок. Україна може не хвилюватись за конкурента позаду, адже росія через агресію у бік нашої країни була відсторонена від міжнародних змагань. Тому не зможе опустити Україну на 16-ту позицію. А хорвати, які йдуть 17-ми, мають 25.150 набраних очок.

Важливо! Динамо та Дніпро-1, які проведуть свої матчі у єврокубках 15 вересня, у разі позитивних результатів зможуть додати нові бали для України. Кияни зіграють "вдома" проти АЕКа із Ларнаки у груповому раунді Ліги Європи, а дніпряни зустрінуться на виїзді з Аполлоном у Лізі конференцій.

Таблицю одноосібно продовжує очолювати Англія (90.998). У "спину" Англії "дихає" Іспанія, а трійку лідерів замикає Німеччина.



Топ-20 таблиці коефіцієнтів УЄФА / Скриншот із Kassiesa.net

Нагадаємо, що Зоря та Ворскла припинили свої виступи у кваліфікації Ліги конференцій.