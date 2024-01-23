Словацький Слован, попри чималий скандал, зіграв проти представника країни-агресора. Навіть ультиматум від празької Славії не подіяв на клуб з Братислави.

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Словацький клуб товаришує з представниками терористів

Президент Слована Іван Кмотрик спробував виправдатися стосовно ганебного матчу. Він повідомив, що в Катарі більше не було з ким грати.

А з ким нам грати, коли Динамо теж тренується тут? Ми хотіли зіграти проти збалансованого суперника,

– сказав Кморик.

Вперше про спаринг з командою країни-терористки повідомив асистент тренера Словану Любош Беньковський. У своєму інстаграмі він опублікував перелік команд з якими чемпіон Словаччини запланував товариські матчі на зборі в Катарі.

Пізніше Беньковський відредагував свій пост, видаливши згадку про московське Динамо.

Згодом поєдинок все ж відбувся. Слован програв представнику країни-агресора з рахунком 1:2. До речі, у складі словацької команди гол забив колишній хавбек Дніпра Джаба Канкава.

Пресслужба Словану сором'язливо мовчить про зіграний поєдинок. Натомість московське Динамо вело пряму трансляцію матчу та повідомила про кінцевий результат.

До слова. Московське Динамо з липня 2023 року тренує чеський тренер Марцел Лічка. Він переїхав до Росії з Білорусі ще у 2020 році. Очевидно, що жодних докорів совісті фахівець не відчуває.