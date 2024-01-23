Словацький Слован, попри чималий скандал, зіграв проти представника країни-агресора. Навіть ультиматум від празької Славії не подіяв на клуб з Братислави.
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Словацький клуб товаришує з представниками терористів
Президент Слована Іван Кмотрик спробував виправдатися стосовно ганебного матчу. Він повідомив, що в Катарі більше не було з ким грати.
А з ким нам грати, коли Динамо теж тренується тут? Ми хотіли зіграти проти збалансованого суперника,
– сказав Кморик.
Вперше про спаринг з командою країни-терористки повідомив асистент тренера Словану Любош Беньковський. У своєму інстаграмі він опублікував перелік команд з якими чемпіон Словаччини запланував товариські матчі на зборі в Катарі.
Пізніше Беньковський відредагував свій пост, видаливши згадку про московське Динамо.
Згодом поєдинок все ж відбувся. Слован програв представнику країни-агресора з рахунком 1:2. До речі, у складі словацької команди гол забив колишній хавбек Дніпра Джаба Канкава.
Пресслужба Словану сором'язливо мовчить про зіграний поєдинок. Натомість московське Динамо вело пряму трансляцію матчу та повідомила про кінцевий результат.