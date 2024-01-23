Напередодні словацький Слован оголосив про проведення товариського матчу з московським Динамо під час тренувального збору в Катарі. Такий необдуманий вчинок не сподобався Славії.

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Нагадали Словану про токсичність росіян

Чеський оголосив про скасування спарингу проти братиславського Слована, який був запланований на 4 лютого.

Клуб не планує проведення підготовчого матчу зі Слованом з Братислави,

– йдеться в офіційній заяві клубу.

Зазначимо, що після розголосу асистент тренера Слована Любош Беньковський, який анонсував поєдинок проти московського Динамо, терміново видалив згадку про команду країни-терористки.

Любош Беньковський анонсував матч з Динамо Москва / скриншот з інстаграму тренера

Нагадаємо, що у складі Славії грає український захисник Тарас Качараба. На рахунку гравця збірної України 78 матчів, 2 голи та 1 асист за весь час перебування у чеському клубі.