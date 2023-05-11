Дніпро-1 – Олександрія 1:1

Голи: Довбик, 22 (п) – Ковалець, 26

Дніпро-1 та Олександрія провели зустріч в рамках перенесеного 1-го туру Української Прем’єр-ліги, в якій команди не змогли визначити сильнішого. "Спортклубівці" втратили чудову нагоду наздогнати Шахтар, пише 24 Канал.

Варте уваги Суддя "намалював" пенальті для Дніпра-1: Ротань пішов розбиратись та отримав вилучення – відео

Нічого просто не буває

Колективи провели вогняний матч, який супроводжувався гострими моментами, вилученнями, надмірними емоціями та черговим скандалом. Дніпро-1 не зміг скористатися шансом, який їм подарувала та ж Олександра (яка зіграла внічию з Шахтарем), а "містяни" підстрілили відразу двох зайців.

Поєдинок розпочався дуже жваво, що і задало тонус решті матчу. Уже на 20-ій хвилині матчу арбітр зустрічі призначив дуже сумнівне пенальті у ворота Олександрії. Назаренко відверто "малював" фол на собі, проте рефері повівся на таку провокацію та вказав на одинадцятиметрову познаку, з якої без проблем забив Артем Довбик (цей м’яч став 22-им для форварда у поточному чемпіонаті), 1:0.

Така дія зі сторони арбітра дуже розлютила головного тренера Олександрії Руслана Ротаня, який пішов вияснювати стосунки до представників Дніпра-1. За своїх наставників вирішив заступитися Пеглоу, який відверто відштовхнув Ротаня. Очільник "містян" за свої надмірні емоції поплатився червоною карткою, також вилучення отримав і помічник Олександра Кучера, а от нахабний Пеглоу обійшовся без покарання.

Така ситуація запалила вогонь в очах Олександрії, тому команда майже відразу після інциденту змогла відігратися. На 26-ій хвилині матчу Кирило Ковалець головою замкнув радіокеровану навісну передачу від Сергія Рибалки, ти самим вирівнявши ваги матчу, 1:1.

Дніпро-1 перейшов у високий пресинг, проте така тактика не принесла жодного результату "спортклубівцям", оскільки Олександрія без проблем виходила з-під тиску опонента, тим самим завершивши перший тайм без проблем.

Друга половина зустрічі показала, як «містяни» вміють контролювати м’яч. Дніпро-1 такий розвиток подій нервував, оскільки команда не звикла грати другим номером, та от вдіяти з цим вони нічого не могли – Олександрія свій план виконувала на "ура". Команди створювали низку гострих моментів, а Дніпро-1 наприкінці зустрічі взагалі влаштував навалу на ворота суперника, та от на місці завжди був Шевченко. Ні одні, ні другі більше не змогли розчарувати свого опонента.

Таким чином, Дніпро-1 залишається на другій сходинці чемпіонату (58 очок в активі), не використавши свій матч у запасі належним чином. "Спортклубівці" відстають від шахтаря на два бали. Олександрія також залишилась на 5-му місці УПЛ, відірвавшись від Колоса на 6 пунктів, майже оформивши собі путівку в єврокубки.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Олександрія