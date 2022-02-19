Ситуація пішла нам на користь, – футзаліст Журба про COVID-19 у збірній України на Євро-2022

У збірній України з футзалу на чемпіонаті Європи у Нідерландах стався спалах коронавірусу. Попри це команда змогла вийти у плей-офф та вперше за 17 років зіграла у півфіналі.

Журба: Коронавірус аж ніяк не вибив нас із колії

Гравець збірної України Сергій Журба в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про спалах коронавірусу в команді. На думку Журби, коронавірус згуртував "синьо-жовтих".

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Гравець українського ХІТа заявив, що у збірній України всі допомагали одне одному. Він додав, що спалах COVID-19 в деякому сенсі пішов на користі збірній.

Мені здається, що коронавірус аж ніяк не вибив нас із колії, а пішов нам на користь. Команда ще більше згуртувалась, усі допомагали одне одному та через не можу боролися за країну на майданчику. Хтось із хлопців отримав негативні тести на COVID-19 та ще встиг зіграти на Євро. Можна сказати, що з одного боку така ситуація з коронавірусом у нашій збірній пішла нам на користь,

– сказав Журба.

На чемпіонаті Європи "синьо-жовті" тричі прикро програли в один гол: Нідерландам (3:2), Португалії (1:0) та Росії (3:2). Журба припустив, що українцям банально не вистачило досвіду.

"Так, у деяких матчах нам не вистачало одного голу для бодай мирової. Але ми створювали моменти біля воріт суперника у кожній з ігор. Можливо, нам не вистачило матчів на такому рівні, адже наш чемпіонаті немає такої конкуренції, яка є у європейських.

Щодо Ліги чемпіонів, то наші клуби теж не заходять у фінальні стадії. Нам бракує досвіду ігор на такому рівні. На жаль, реалізація нас теж неодноразово підводила", – резюмував Журба.

Україна на Євро-2022

Збірна України здобула дві перемога на Євро-2022. Підопічні Олександра Косенка виграла два матчі – у Сербії 6:1 та Казахстану 5:3.

Попри дві поразки на груповому етапі українці вийшли до чвертьфіналу. Саме на цій стадії "синьо-жовті" обіграли казахстанців і вперше за 17 років дійшли до півфіналу.

На шляху до фіналу Україну зупинили росіяни. В матчі за "бронзу" українці програли іспанцям.