Нові трофеї знаменитого батька: сини Усика похизувалися чемпіонськими поясами
Джерело:Інстаграм Олександра Усика
Олександр Усик після історичної перемоги над Тайсоном Ф'юрі повернувся до родини. Новоспечений абсолютний чемпіон насолоджується відпочинком.
Українець Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті в епоху чотирьох поясів. У видовищному поєдинку він переміг велетня Тайсона Ф'юрі.
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Сини Усика попозували з трофеями
Олександр відібрав у "Циганського короля" титул WBC, а ще отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради. Він був виготовлений для абсолютного чемпіона королівського дивізіону.
Сини Усика Кирило та Михайло попозували з новими трофеями батька. Відповідну світлину абсолютний чемпіон опублікував у своєму інстаграмі.
Михайло та Кирило Усики позують з чемпіонськими поясами / фото з інстаграму боксера
Усик побив Ф'юрі: що далі
- Український боксер переміг "Циганського короля" роздільним рішенням за підсумком 12-раундового поєдинку.
- Бій міг завершитися після 9 раунду, коли Тайсон побував у нокдауні. Рефері зупинив побиття Ф'юрі та дав йому час оговтатися.
- У контракті на бій прописаний обов'язковий реванш. Другий поєдинок повинен відбутися в середині жовтня.
- Усик може зберегти титул абсолюта, якщо IBF зробить виняток із правил.