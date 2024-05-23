Нові трофеї знаменитого батька: сини Усика похизувалися чемпіонськими поясами

Олександр Усик після історичної перемоги над Тайсоном Ф'юрі повернувся до родини. Новоспечений абсолютний чемпіон насолоджується відпочинком.

Українець Олександр Усик став першим абсолютним чемпіоном світу у хевівейті в епоху чотирьох поясів. У видовищному поєдинку він переміг велетня Тайсона Ф'юрі.

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Сини Усика попозували з трофеями

Олександр відібрав у "Циганського короля" титул WBC, а ще отримав спеціальний пояс від Всесвітньої боксерської ради. Він був виготовлений для абсолютного чемпіона королівського дивізіону.

Сини Усика Кирило та Михайло попозували з новими трофеями батька. Відповідну світлину абсолютний чемпіон опублікував у своєму інстаграмі.

Михайло та Кирило Усики позують з чемпіонськими поясами / фото з інстаграму боксера

Усик побив Ф'юрі: що далі