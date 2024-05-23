Уся боксерська спільнота продовжує обговорювати цю історичну битву. Спортсмени й експерти віддають належне українському чемпіону та вже очікують на реванш.

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Усик уже всім усе довів

Своєю думкою щодо майбутнього Олександра Усика поділився колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик. Він заявив, що після перемоги над Тайсоном Ф’юрі українець уже всім довів свою якість та назвав боксера, з яким є сенс провести поєдинок, щоб закрити всі питання остаточно, якщо в когось такі ще виникають.

Олександр уже всіх побив. Ф’юрі був останнім. Можливо, Вайлдер. Але це вже просто додати в колекцію ще одне ім'я, яке дуже велике в професійному боксі. Можливо, тоді Вайлдер. А так я навіть не знаю. Мені здається, що Саша вже все довів, побив усіх найсильніших суперважковаговиків – і великих, і маленьких. Що ще потрібно?

– заявив Гвоздик.

Також боксер прокоментував можливий реванш Олександра Усика й Тайсона Ф’юрі, який, як зазначалося раніше, має відбутися в жовтні. Олександр Гвоздик припустив, що цей бій проведуть дещо пізніше та назвав свого фаворита.

"Мені здається, що в жовтні це не відбудеться. Не хочу говорити на сто відсотків, але мені здається, що це станеться навесні наступного року. Якщо трапиться, тому що ми знаємо, що у Ф’юрі плани змінюються дуже швидко та радикально.

Джошуа – це найкраща опція для Ф’юрі, тому що я не вірю, що він може перемогти в реванші. Буде тільки гірше. Ще раз повторю: для Ф’юрі – Джошуа найкраща опція. Але мені здається, що Саша не дасть йому це зробити, він буде його тролити", – сказав Гвоздик.

До слова. Раніше промоутер Тайсона Ф'юрі прокоментував майбутній реванш. Він заявив, що британець жадає помсти та впевнений. що зможе перемогти.

Зазначимо, що сам Олександр Гвоздик вийде на ринг уже 15 червня. Його суперником у Лас-Вегасі на арені "MGM Grand Garden Arena" стане Давід Бенавідес. Суперники змагатимуться за пояс тимчасового чемпіона WBC у напівважкій вазі.

Переможець битви отримає право на зустріч з регулярним чемпіоном WBC Артуром Бєтєрбієвим – єдиним боксером, який переміг Олександра Гвоздика на професійному рівні.