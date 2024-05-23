Украинец Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом мира в хевивейте в эпоху четырех поясов. В зрелищном поединке он победил великана Тайсона Фьюри.
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Сыновья Усика попозировали с трофеями
Александр отобрал у "Цыганского короля" титул WBC, а еще получил специальный пояс от Всемирного боксерского совета. Он был изготовлен для абсолютного чемпиона королевского дивизиона.
Сыновья Усика Кирилл и Михаил попозировали с новыми трофеями отца. Соответствующую фотографию абсолютный чемпион опубликовал в своем инстаграме.
Михаил и Кирилл Усики позируют с чемпионскими поясами / фото из инстаграма боксера
Усик побил Фьюри: что дальше
- Украинский боксер победил "Цыганского короля" раздельным решением по итогу 12-раундового поединка.
- Бой мог завершиться после 9 раунда, когда Тайсон побывал в нокдауне. Рефери остановил избиение Фьюри и дал ему время прийти в себя.
- В контракте на бой прописан обязательный реванш. Второй поединок должен состояться в середине октября.
- Усик может сохранить титул абсолюта, если IBF сделает исключение из правил.