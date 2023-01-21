В Італії заарештували сина ексфорварда Шахтаря: футболіст підозрюється у груповому згвалтуванні
Джерело:ANSA
Захисник італійського Ліворно Маттіа Лукареллі потрапив у сексуальний скандал. Тепер сину колишнього нападника Шахтаря загрожує тюремне ув'язнення.
У п'ятницю, 20 січня, в Мілані заарештували захисника Ліворно Маттіа Лукареллі. Він син відомого італійського бомбардира Крістіано Лукареллі, який свого часу виступав за донецький Шахтар.
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Гравець Ліворно потрапив у сексуальний скандал
23-річного футболіста помістили під домашній арешт за підозрою у груповому згвалтуванні американської студентки. Злочин трапився у Мілані в березні 2022 року.
Також заарештовано 23-річного друга Лукареллі, ім'я якого не повідомляється. Згідно з матеріалами справи, двоє підозрюваних відвезли дівчину до квартири сина ексфорварда Шахтаря, де спочатку знімали її на відео, а потім вчинили сексуальний злочин.
Зазначимо, що Маттіа Лукареллі грає за Ліворно, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Італії. У нинішньому сезоні захисник забив два голи у 12 поєдинках.
Що відомо про Крістіано Лукареллі
- Батько заарештованого – відомий в минулому італійський нападник Крістіано Лукареллі.
- У сезоні 2004/05 став найкращим бомбардиром Серії А, випередивши Андрія Шевченка.
- Під час своєї ігрової кар'єри Лукареллі захищав кольори низки італійських клубів: Аталанта, Перуджа, Парма, Торіно, Лечче, Наполі.
- У сезоні 2007/08 Лукареллі грав донецький Шахтар. На його рахунку 8 голів у 21 матчі української Прем'єр-ліги та Ліги чемпіонів.
- Останнім часом Крістіано Лукареллі працював тренером італійської Тернани.