В Італії заарештували сина ексфорварда Шахтаря: футболіст підозрюється у груповому згвалтуванні

Захисник італійського Ліворно Маттіа Лукареллі потрапив у сексуальний скандал. Тепер сину колишнього нападника Шахтаря загрожує тюремне ув'язнення.

У п'ятницю, 20 січня, в Мілані заарештували захисника Ліворно Маттіа Лукареллі. Він син відомого італійського бомбардира Крістіано Лукареллі, який свого часу виступав за донецький Шахтар.

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Гравець Ліворно потрапив у сексуальний скандал

23-річного футболіста помістили під домашній арешт за підозрою у груповому згвалтуванні американської студентки. Злочин трапився у Мілані в березні 2022 року.

Також заарештовано 23-річного друга Лукареллі, ім'я якого не повідомляється. Згідно з матеріалами справи, двоє підозрюваних відвезли дівчину до квартири сина ексфорварда Шахтаря, де спочатку знімали її на відео, а потім вчинили сексуальний злочин.

Зазначимо, що Маттіа Лукареллі грає за Ліворно, який виступає у четвертому за силою дивізіоні Італії. У нинішньому сезоні захисник забив два голи у 12 поєдинках.

Що відомо про Крістіано Лукареллі