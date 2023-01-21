В пятницу, 20 января, в Милане арестовали защитника Ливорно Маттиа Лукарелли. Он сын известного итальянского бомбардира Кристиано Лукарелли, выступавшего в свое время за донецкий Шахтер.
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Игрок Ливорно попал в сексуальный скандал
23-летний футболист был помещен под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании американской студентки. Преступление произошло в Милане в марте 2022 года.
Также арестован 23-летний друг Лукарелли, имя которого не сообщается. Согласно материалам дела, двое подозреваемых отвезли девушку в квартиру сына экс-форварда Шахтера, где сначала снимали ее на видео, а затем совершили сексуальное преступление.
Отметим, что Маттиа Лукарелли играет за Ливорно, выступающего в четвертом по силе дивизионе Италии. В нынешнем сезоне защитник забил два гола в 12 поединках.
Что известно о Кристиано Лукарелли
- Отец арестованного – известный в прошлом итальянский нападающий Кристиано Лукарелли.
- В сезоне 2004/05 стал лучшим бомбардиром Серии А, опередив Андрея Шевченко.
- Во время своей игровой карьеры Лукарелли защищал цвета ряда итальянских клубов: Аталанта, Перуджа, Парма, Торино, Лечче, Наполи.
- В сезоне 2007/08 Лукарелли играл донецкий Шахтер. На его счету 8 голов в 21 матче украинской Премьер-лиги и Лиги чемпионов.
- В последнее время Кристиано Лукарелли работал тренером итальянской Тернаны.