В пятницу, 20 января, в Милане арестовали защитника Ливорно Маттиа Лукарелли. Он сын известного итальянского бомбардира Кристиано Лукарелли, выступавшего в свое время за донецкий Шахтер.

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Игрок Ливорно попал в сексуальный скандал

23-летний футболист был помещен под домашний арест по подозрению в групповом изнасиловании американской студентки. Преступление произошло в Милане в марте 2022 года.

Также арестован 23-летний друг Лукарелли, имя которого не сообщается. Согласно материалам дела, двое подозреваемых отвезли девушку в квартиру сына экс-форварда Шахтера, где сначала снимали ее на видео, а затем совершили сексуальное преступление.

Отметим, что Маттиа Лукарелли играет за Ливорно, выступающего в четвертом по силе дивизионе Италии. В нынешнем сезоне защитник забил два гола в 12 поединках.

Что известно о Кристиано Лукарелли