Офіційний сайт мексиканського Пумаса оголосив про розірвання трудових відносин із захисником Дані Алвесом. Напередодні бразилець був заарештований поліцією.

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Заява президента Пумаса

Президент мексиканського клубу Леопольдо Сільва оперативно прокоментував розірвання контракту. Така поведінка футболіста сильно шкодить репутації клубу.

"Цим рішенням клуб підтверджує прихильність до нетерпимості до дій будь-якого члена нашої організації, спрямованих проти її духу та цінностей. Наш клуб виступає за повагу, чесну та гідну поведінку наших гравців як на полі, так і за його межами, оскільки вони є взірцем для наслідування у суспільстві, у Мексиці та інших країнах світу.

Ми не можемо дозволити, щоб поведінка однієї людини могла зашкодити нашій філософії, яка завжди була зразковою у навчанні та розвитку молодих спортсменів у країні", – йдеться у заяві президента клубу Пумас.

У чому звинувачується Алвес

Нагадаємо, що гравця збірної Бразилії звинуватили у сексуальному домаганні, після інциденту у нічному клубі Барселони 30 грудня 2022 року.

20 січня Дані Алвеса було затримано у поліцейському відділку Барселони, де він давав свідчення у справі.

Сам футболіст спростовує свою винуватість, вбачаючи у діях потерпілої корисливі мотиви.