Колишній спортивний директор Ferrari Жан Тодт розповів про зустріч із Міхаелем Шумахером та його стан здоров'я. Він зазначив, що гонщик та вся сім'я бореться, щоб якнайшвидше поставити його на ноги.

Він поділився цим у інтерв'ю Daily Mail. Тодт бачився з Міхаелем минулого тижня.

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Стан легенди

Жан сподівається, що весь світ незабаром знову зможе побачити німецького пілота. Шумахер робить для цього все, що в його силах.

За його словами, він обожнює Міхаеля, але відповів, що його неможливо назвати найкращим за всю історію Формули-1. Є хороші пілоти, як Хуан Мануель Фанхіо, Джим Кларк, Айртон Сенна і Міхаель.

Ексспортивний директор Формули-1 вагається, чи зможе Льюїс Хемілтон побити рекорд Шумахера як найтитулованішого пілота в історії. Хоча для цього у нього є всі складові в Mercedes.

Також Тодт пригадав перше чемпіонство німця з Ferrari, це було у 2000 році.

Сказав йому тоді, що наше життя ніколи не буде колишнім, ми добилися всього, чого хотіли. Але після інциденту, який стався з Міхаелем, чи має взагалі якесь значення, що Льюїс взяв більше титулів?,

– заявив Тодт.

Підкреслимо, що Жан Тодт працював спортивним директором Ferrari з 1993/07 роки, якраз в період, коли Шумахер вигравав сім чемпіонських титулів.

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