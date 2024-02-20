Є декілька спірних питань: син Андрія Шевченка потрапив до списку гравців збірної України U-19
Джерело:Міністерство молоді та спорту
Крістіан Шевченко внесений Мінспорту до резервного списку юнацької збірної України. Хлопець має британське громадянство та виступає за Вотфорд.
Один із синів Андрія Шевченка на ім'я Крістіан починає свій шлях у футболі. 17-річний гравець перейшов в академію Вотфорда, де виступає на позиції форварда.
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Крістіан вже українець?
На початку лютого у ЗМІ з'явилась інформація, що хлопець подав документи на отримання громадянства України, хоча сам проживає у Лондоні та є британцем. В одному із інтерв'ю Шевченко-молодший зізнавався, що відчуває себе частково українцем.
Як виявилось, на Крістіана вже розраховують в українських збірних. Міністерство молоді та спорту опублікувало наказ щодо змін у складі футбольних збірних України на 2024 рік.
Шевченко потрапив до резервного списку команди U-19. Варто зазначити, що ані хлопець, ані хтось інший не повідомляли про отримання ним громадянства України.
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Більш того, у наказі позначається, що тренером Крістіана буде екснаставник Дніпра-1 Дмитро Михайленко. Проте про його призначення УАФ досі не оголосила, а на офіційному сайті організації головним тренером збірної України U-19 значиться Олег Кузнєцов.
До слова, Андрій Шевченко наприкінці січня отримав нову посаду в Україні. Легенду Динамо та Мілана обрали новим президентом Української асоціації футболу замість Андрія Павелка.
Що відомо про Крістіана Шевченка
- Крістіан є другим сином у сім'ї Андрія Шевченка та Крістен Пазік
- кар'єру у футболі хлопець розпочав в академії Челсі, де батько виступав з 2006 по 2008 роки
- влітку 2023-го Крістіан перебрався до Вотфорда, де став частиною команди U-18
- півтора місяці тому Шевченко-молодший вперше зіграв за молодіжну команду Вотфорда U-21
- його контракт з клубом розрахований до 2025 року
- основна команда Вотфорда виступає у Чемпіоншипі, де посідає 11 місце