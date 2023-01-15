Син улюбленця Лобановського підписав контракт з Фіорентиною

Колишній гравець Фіорентини, а нині футбольний агент Олександр Яковенко розповів про несподіваний трансфер юного виконавця. Син ексгравця Динамо Віталія Лисицького підписав контакт із італійським клубом.

Повномасштабна військова агресія Росії змусила багатьох юних українських футболістів переїхати у Європу. Серед таких виконавців опинився син відомого в минулому гравця київського Динамо Віталія Лисицького.

Читайте також Осідлав суперника: Миколенко влаштував сутичку у матчі за Евертон – цікаве відео моменту

Вихованець Динамо у Фіорентині

За інформацією футбольного агента Олександра Яковенка, Андрій Лисицький справив гарне враження на італійських тренерів. При належному ставленні до тренувань, у майбутньому Лисицький-молодший може потрапити в основну команду Фіорентини.

Талановитий хлопець, син Віталія Лисицького. Коли почалася війна, вони разом із мамою виїхали закордон, оскільки він неповнолітній, і влаштувалися в Італії. Ми йому допомогли пройти перегляд у Фіорентині. Він залишив дуже позитивне враження, і йому запропонували контракт. Про нього дуже хороші відгуки, тому сподіваюся, що він продовжуватиме в тому ж дусі і стане гравцем основного складу Фіорентини,

– розповів Яковенко.

Додамо, що Андрію Лисицькому 20 січня виповниться 15 років. Юний футболіст виступає на позиції захисника. Він є вихованцем динамівської школи. Андрій грав за юнацьку команду Динамо U-14, під керівництвом Артема Яшкіна.