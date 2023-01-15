Повномасштабна військова агресія Росії змусила багатьох юних українських футболістів переїхати у Європу. Серед таких виконавців опинився син відомого в минулому гравця київського Динамо Віталія Лисицького.

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Вихованець Динамо у Фіорентині

За інформацією футбольного агента Олександра Яковенка, Андрій Лисицький справив гарне враження на італійських тренерів. При належному ставленні до тренувань, у майбутньому Лисицький-молодший може потрапити в основну команду Фіорентини.

Талановитий хлопець, син Віталія Лисицького. Коли почалася війна, вони разом із мамою виїхали закордон, оскільки він неповнолітній, і влаштувалися в Італії. Ми йому допомогли пройти перегляд у Фіорентині. Він залишив дуже позитивне враження, і йому запропонували контракт. Про нього дуже хороші відгуки, тому сподіваюся, що він продовжуватиме в тому ж дусі і стане гравцем основного складу Фіорентини,

– розповів Яковенко.

Додамо, що Андрію Лисицькому 20 січня виповниться 15 років. Юний футболіст виступає на позиції захисника. Він є вихованцем динамівської школи. Андрій грав за юнацьку команду Динамо U-14, під керівництвом Артема Яшкіна.