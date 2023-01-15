Полномасштабная военная агрессия России вынудила многих юных украинских футболистов переехать в Европу. Среди таких исполнителей оказался сын известного в прошлом игрока киевского Динамо Виталия Лисицкого.

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Воспитанник Динамо в Фиорентине

По информации футбольного агента Александра Яковенко, Андрей Лисицкий произвел хорошее впечатление на итальянских тренеров. При должном отношении к тренировкам, в будущем Лисицкий-младший может попасть в основную команду Фиорентины.

Талантливый парень, сын Виталия Лисицкого. Когда началась война, они вместе с мамой уехали заграницу, поскольку она несовершеннолетняя, и обосновалась в Италии. Мы ему помогли пройти пересмотр в Фиорентине. Он произвел очень положительное впечатление, и ему предложили контракт. О нем очень хорошие отзывы, поэтому надеюсь, что он будет продолжать в том же духе и станет игроком основного состава Фиорентины,

– рассказал Яковенко.

Добавим, что Андрею Лисицкому 20 января исполнится 15 лет. Юный футболист выступает на позиции защитника. Он является воспитанником динамовской школы. Андрей играл за юношескую команду Динамо U-14 под руководством Артема Яшкина.