Жах у Франції: сім'ї гравців ПСЖ були взяті в заручники грабіжниками під час матчу команди

Джерело:ESPN
Два футболіста ПСЖ стали жертвами пограбування. Зловмисники обікрали їхній будинок, під час домашнього матчу 29 туру чемпіонату Франції проти Нанта.
Паризький клуб програв зустріч – 1:2. Точно відомо, що одним з потерпілих виявився аргентинський хавбек Анхель Ді Марія.
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Сказано, що його сім'я в момент пограбування була вдома. Журналісти пишуть, що пограбування було жорстким, але чи постраждав хтось з членів сім'ї не уточнюється.
Вважається, що саме через пограбування Ді Марію і замінили на 62-й хвилині. Було відмічено, що незадовго до заміни спортивний директор ПСЖ Леонардо говорив по телефону з головним тренером Маурісіо Почеттіно.
Другим постраждалим став капітан ПСЖ Маркіньос. Грабіжники обікрали будинок батьків бразильця. Батько і мати футболіста в момент злочину були вдома і стали заручниками. Маркіньос провів на полі всю гру.
Поліція почала розслідування обох інцидентів, а клуб запропонував свою повну підтримку двом гравцям та їхнім родинам.
Це не перший подібний випадок для гравців ПСЖ. Раніше від грабіжників страждали Серхіо Ріко, Тьяго Сілва, Ерік Шупо-Мотінг та Мауро Ікарді.