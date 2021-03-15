Два футболіста ПСЖ стали жертвами пограбування. Зловмисники обікрали їхній будинок, під час домашнього матчу 29 туру чемпіонату Франції проти Нанта.

Паризький клуб програв зустріч – 1:2. Точно відомо, що одним з потерпілих виявився аргентинський хавбек Анхель Ді Марія.

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Сказано, що його сім'я в момент пограбування була вдома. Журналісти пишуть, що пограбування було жорстким, але чи постраждав хтось з членів сім'ї не уточнюється.

Вважається, що саме через пограбування Ді Марію і замінили на 62-й хвилині. Було відмічено, що незадовго до заміни спортивний директор ПСЖ Леонардо говорив по телефону з головним тренером Маурісіо Почеттіно.

Другим постраждалим став капітан ПСЖ Маркіньос. Грабіжники обікрали будинок батьків бразильця. Батько і мати футболіста в момент злочину були вдома і стали заручниками. Маркіньос провів на полі всю гру.

Поліція почала розслідування обох інцидентів, а клуб запропонував свою повну підтримку двом гравцям та їхнім родинам.

Не перший випадок пограбування

Це не перший подібний випадок для гравців ПСЖ. Раніше від грабіжників страждали Серхіо Ріко, Тьяго Сілва, Ерік Шупо-Мотінг та Мауро Ікарді.