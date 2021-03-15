Два футболиста ПСЖ стали жертвами ограбления. Злоумышленники обокрали их дом во время домашнего матча 29 тура чемпионата Франции против Нанта.

Парижский клуб проиграл встречу – 1:2. Точно известно, что одним из пострадавших оказался аргентинский хавбек Анхель Ди Мария.

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Сказано, что его семья в момент ограбления была дома. Журналисты пишут, что ограбление было жестким, но пострадал ли кто-то из членов семьи не уточняется.

Считается, что именно из-за ограбления Ди Марию и заменили на 62-й минуте. Было отмечено, что незадолго до замены спортивный директор ПСЖ Леонардо говорил по телефону с главным тренером Маурисио Почеттино.

Вторым пострадавшим стал капитан ПСЖ Маркиньос. Грабители обокрали дом родителей бразильца. Отец и мать футболиста в момент преступления были дома и стали заложниками. Маркиньос провел на поле всю игру.

Полиция начала расследование обоих инцидентов, а клуб предложил свою полную поддержку двум игрокам и их семьям.

Не первый случай ограбления

Это не первый подобный случай для игроков ПСЖ. Ранее от грабителей страдали Серхио Рико, Тиаго Силва, Эрик Шупо-Мотинг и Мауро Икарди.