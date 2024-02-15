15 лютого по усьому світі відзначають День дітей, які борються із раком. Зірки із усіх куточків планети доєднуються до акції на підтримку малечі. Виключенням не став Андрій та Анастасія Луніни.

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Сім'я голкіпера долучилась до важливої акції

Дружина голкіпера Реала виклала спільне фото у білому одязі, закликавши усіх своїх підписників долучитись до акції, яку організував спеціальний фонд, щоб підтримати дітей із онкологією. Слід відзначити, що сім'я футболіста одягнула білі світшоти, де зображений невеликий герб України. Також на руці Андрія була синя хустинка, а на шиї йог дружини – жовта.

Ще однією місією цієї акції є поширення інформації про цей важливий день для суспільства у різних країнах світу.



Сім'я Луніна долучилась до акції для онкохворих дітей / Фото дружини Анастасії

Нагадаємо, що 13 лютого Лунін видав одну із найкращих своїх ігор у Реалі. Це відзначили, як тренер, так і одноклубники, уболівальники, преса та навіть УЄФА. Андрій зберіг свої володіння "на замку" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти німецького "Лейпцига", а Реал переміг 0:1.

Український голкіпер потрапив у команду тижня за версією статистичного порталу WhoScored. Відзначимо, що MVP матчу став автор єдиного голу у поєдинку Брахім Діас, який красивим жестом розділив нагороду із Луніним у роздягальні мадридського клубу.

У поточному сезоні-2023/2024 Лунін провів вже 17 матчів, у яких пропустив 13 голів та відіграв 8 поєдинків на нуль.

До слова. Вже 18 лютого Реал зіграє гостьовий поєдинок Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Початок о 15:00.