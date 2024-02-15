15 февраля по всему миру отмечают День детей, которые борются с раком. Звезды со всех уголков планеты присоединяются к акции в поддержку малышей. Исключением не стал Андрей и Анастасия Лунины.

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Семья голкипера присоединилась к важной акции

Жена голкипера Реала выложила совместное фото в белой одежде, призвав всех своих подписчиков присоединиться к акции, которую организовал специальный фонд, чтобы поддержать детей с онкологией. Следует отметить, что семья футболиста одела белые свитшоты, где изображен небольшой герб Украины. Также на руке Андрея был синий платок, а на шее его жены – желтый.

Еще одной миссией этой акции является распространение информации об этом важном дне для общества в разных странах мира.



Семья Лунина присоединилась к акции для онкобольных детей / Фото жены Анастасии

Напомним, что 13 февраля Лунин выдал одну из лучших своих игр в Реале. Это отметили, как тренер, так и одноклубники, болельщики, пресса и даже УЕФА. Андрей сохранил свои владения "на замке" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "Лейпцига", а Реал победил 0:1.

Украинский голкипер попал в команду недели по версии статистического портала WhoScored. Отметим, что MVP матча стал автор единственного гола в поединке Брахим Диас, который красивым жестом разделил награду с Луниным в раздевалке мадридского клуба.

В текущем сезоне-2023/2024 Лунин провел уже 17 матчей, в которых пропустил 13 голов и отыграл 8 поединков на ноль.

К слову. Уже 18 февраля Реал сыграет гостевой поединок Ла Лиги против Райо Вальекано. Начало в 15:00.