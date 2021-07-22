Символічна збірна найдорожчих футболістів Олімпіади-2020 у Токіо

У п'ятницю, 23 липня, відбудеться церемонія відкриття довгоочікуваної Олімпіади-2020 у Токіо. Футбольні збірні також поборються за "золото".

Найдорожчі футболісти Олімпіади-2020

Спеціалізований портал Transfermarkt визначив одинадцятку найдорожчих футболістів Олімпійських ігор-2020 у Токіо. Найбільше у ній представників Іспанії.

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Аж сім гравців потрапили у таку символічну збірну. Також у ній знайшлось місце двом бразильцям, у топ-11 увійшли ще по одному футболісту Німеччини та Кот-д'Івуару.

Найбільша трансферна вартість серед усіх у центрального півзахисника Педрі – 80 мільйонів євро. Друге місце посідає партнер по збірній Мікель Оярсабаль – 70 мільйонів євро. Трійку замкнули відразу два футболісти – Рішарлісон (Бразилія) та Франк Кессі (Кот-д'Івуар). Вартість обох по 55 мільйонів євро.

Офіційна церемонія відкриття стартує 23 липня, але футбольний турнір розпочнеться днем раніше – 22 липня. Відзначимо, що збірна Бразилії спробує захистити чемпіонське звання. У 2016 році ця національна команда у фіналі переграла Німеччини.

Спортсмени боротимуться за нагороди Олімпіади-2020 у Токіо з 23 липня по 8 серпня.



Символічна збірна найдорожчих гравців Олімпіади-2020 / Скриншот із Transfermarkt