Самые дорогие футболисты Олимпиады-2020

Специализированный портал Transfermarkt определил одиннадцатку самых дорогих футболистов Олимпийских игр-2020 в Токио. Больше всего в ней представителей Испании.

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Аж семь игроков попали в такую символическую сборную. Также в ней нашлось место двоим бразильцам, в топ-11 вошли еще по одному футболисту Германии и Кот-д'Ивуара.

Самая большая трансферная стоимость среди всех – у центрального полузащитника Педри – 80 миллионов евро. Второе место занимает партнер по сборной Микель Оярсабаль – 70 миллионов евро. Тройку замкнули сразу два футболиста – Ришарлисон (Бразилия) и Франк Кэсси (Кот-д'Ивуар). Стоимость обоих – по 55 миллионов евро.

Официальная церемония открытия стартует 23 июля, но футбольный турнир начнется днем ранее – 22 июля. Отметим, что сборная Бразилии попытается защитить чемпионское звание. В 2016 году эта национальная команда в финале обыграла Германию.

К теме. Спортсмены будут бороться за награды Олимпиады-2020 в Токио с 23 июля по 8 августа.



Символическая сборная самых дорогих игроков Олимпиады-2020 / Скриншот с Transfermarkt