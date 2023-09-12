Може більше не вийти на корт: зірку тенісу дискваліфікували через допінг-скандал

У допінговій справі видатної румунської тенісистки Сімони Халеп поставлено крапку. Чемпіонку Ролан Гаррос-2018 та Вімблдону-2019 офіційно усунули від змагань.

Колишня перша ракетка світу, яка виступала у цьому званні в 2017-му році, отримала свій остаточний вердикт. Сімону Халеп дискваліфікували на 4 роки через вживання заборонених препаратів.

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Неприємний вердикт для титулованої тенісистки

Ще восени 2022-го в організмі румунської тенісистки знайшли заборонений роксадустат, який приймають для лікування від анемії (захворювання, яке характеризується зменшенням кількості еритроцитів та/або гемоглобіну в одиниці об'єму крові). Від моменту розслідування Халеп більше не виходила на корт.

Тепер вона не зможе брати участь у Турі до 6 жовтня 2026 року, адже її дискваліфікація відраховується від моменту тимчасового відсторонення.

Зіркова тенісистка була шокована появою забороненої речовини у своєму організмі та запевняла, що свідомо не вживала допінгу під час US Open-2022.

Відзначимо, що тоді Халеп вилетіла вже у першому колі Відкритого чемпіонату США-2022 від українки Дар'ї Снігур – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6).

Не виключено, що це відсторонення може змусити румунку "зачохлити" ракетку та попрощатись із професійною кар'єрою. На момент повернення на корт Халеп виповниться вже 34 роки.

Головні тенісні досягнення Сімони Халеп