У світі тенісу прогримів гучний скандал. Відому тенісистку Сімону Халеп спіймали на вживанні допінгової речовини під час виступу на US Open 2022.

Подробиці Скандал у тенісі: колишню першу ракетку світу спіймали на допінгу

У сечі румунки був знайдений препарат Roxadustat (FG-4592), який є забороненим Всесвітньою антидопінговою агенцією (WADA). Ця новина стала шоком для самої Халеп.

Дівчина і так би не вийшла на корт цього року через нещодавню операцію на носі. Тепер же Сімона планує боротись за те, щоб очистити своє ім'я від звинувачень.

Сьогодні почався надважкий поєдинок у моєму житті: битва за правду. Мені повідомили, що я здала позитивний тест на заборонений препарат у надмалій кількості, що стало найбільшим шоком. Під час всієї кар'єри я ніколи не думала про брехню, це зовсім протиречить цінностям, на котрих я виросла. Опинившись у такій несправедливій ситуації, я відчуваю себе зрадженою та загнаною в кут. Я буду боротися до кінця, щоб довести, що ніколи цілеспрямовано не вживала якусь заборонену речовину. І я вірю, що рано чи пізно правда з'ясується. Мова не про титули чи гроші. Це справа честі, історії любові, яку я створювала під час гри в теніс останні 25 років,

– написала Халеп на своїй сторінці у твітер.

Цікаво, що на тому турнірі US Open Халеп вилетіла вже у першому колі. На її шляху встала українка Дар'я Снігур, яка виграла у більш титулованої суперниці з рахунком 1:2 (2:6 / 6:0 / 4:6).

Нагадаємо, що у 2017 році Сімона очолювала рейтинг WTA, а нині йде у ньому на дев'ятій позиції. На її рахунку є тріумфи на Ролан Гаррос (2018) та Вімблдоні (2019), а також перемога на Підсумковому турнірі WTA у 2013 році.

Довідка. Roxadustat має також торгову назву Evrenzo. Він призначається для пацієнтів з анімією, яка виникла через хронічну хворобу нирок. Речовина стимулює вироблення еритроцитів та покращує транспортування кисню в крові.