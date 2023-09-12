Бывшая первая ракетка мира, выступавшая в этом звании в 2017 году, получила свой окончательный вердикт. Симона Халепа дисквалифицировали на 4 года из-за употребления запрещенных препаратов.

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Неприятный вердикт для титулованной теннисистки

Еще осенью 2022-го в организме румынской теннисистки нашли запрещенный роксадустат, который принимают для лечения анемии (заболевание, характеризующееся уменьшением количества эритроцитов и/или гемоглобина в единице объема крови). С момента расследования Халеп больше не выходила на корт.

Теперь она не сможет участвовать в Туре до 6 октября 2026, ведь ее дисквалификация отсчитывается с момента временного отстранения.

Звездная теннисистка была шокирована появлением запрещенного вещества в своем организме. уверяла, что сознательно не употребляла допинга во время US Open-2022.

Отметим, что тогда Халеп вылетела уже в первом круге Открытого чемпионата США-2022 от украинки Дарьи Снегирь – 1:2 (2:6, 6:0, 4:6).

Не исключено, что это отстранение может заставить румынку "зачехлить" ракетку и попрощаться с профессиональной карьерой. К моменту возвращения на корт Халеп исполнится уже 34 года.

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