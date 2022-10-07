Швейцарський біатлоніст вчинив суїцид у 43 роки

Сімон Халленбартер страждав від психологічних проблем. Він брав участь на трьох Олімпіадах та восьми чемпіонатах світу.

У Швейцарії сталась трагедія у біатлонному світі. Відомий екс-біатлоніст Сімон Халленбартер пішов з життя через суїцид.

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Як повідомляють швейцарські ЗМІ, хлопець наклав на себе руки у себе вдома. На момент смерті йому було 43 роки.

Повідомляється, що Халленбартер вже давно відчував психологічні проблеми, з якими не міг впоратись. Свою кар'єру Сімон починав у лижних гонках.

В біатлон Халленбартер перейшов у 2002 році. Швейцарець виступав на Кубках світу з біатлону з 2004 по 2014 роки.

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Крім того, Сімон взяв участь у трьох Олімпіадах (2006, 2010, 2014), а такожи восьми чемпіонатах світу. Після завершення кар'єри Халленбартер займався бізнесом.

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі помер видатний важкоатлет Юрій Зайцев. У свій час він був світовим рекордсменом та олімпійським чемпіоном.