Спортсменка провела ніч в горах

Ґабріела заблукала в італійських Альпах поблизу Лівіньо під час велотренування. В горах колишня біатлоністка втратила орієнтування у місцевості.

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Ввечері того ж дня почали її пошуки, коли Соукалова зателефонувала рятувальникам, щоб приблизно пояснити, де перебуває. Однак після цього телефон розрядився.

Ґабріелу змогли знайти лише наступного дня, коли почули її крики на схилі гори на висоті 2270 метрів над рівнем моря. Вона провела в горах ніч, але лишилася неушкодженою.

Що відомо про спортсменку

32-річна спортсменка закінчила кар'єру у 2019 році. Тоді Ґабріела повідомила вболівальників, що має проблеми зі здоров'ям.

Представниця Чехіє є дворазовою чемпіонкою світу. На рахунку Соукалової 3 медаль з Олімпійських ігор.

За підсумками сезону 2015 – 2016 років Ґабі здобула Великий кришталевий глобус за перемогу в загальному заліку, а також малі кришталеві глобуси в спринті, переслідуванні та мас-старті. Цей сезон і став для біатлоністки останнім у її кар'єрі.

Наступний сезон 2017 – 2018 років, включно з Пхьончханською олімпіадою, Соукалова пропустила через травму.