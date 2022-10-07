В Швейцарии произошла трагедия в биатлонном мире. Известный экс-биатлонист Симон Халленбартер ушел из жизни из-за суицида.

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Как сообщают швейцарские СМИ, парень покончил с собой у себя дома. К моменту смерти ему было 43 года.

Сообщается, что Халленбартер уже давно испытывал психологические проблемы, с которыми он не мог справиться. Свою карьеру Симон начинал в лыжных гонках.

В биатлон Халленбартер перешёл в 2002 году. Швейцарец выступал на Кубках мира по биатлону с 2004 по 2014 годы.

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Кроме того, Симон принял участие в трех Олимпиадах (2006, 2010, 2014), а также восьми чемпионатах мира. После завершения карьеры Халленбартер занимался бизнесом.

Напомним, что недавно в Днепре скончался видный тяжеловес Юрий Зайцев . Одно время он был мировым рекордсменом и олимпийским чемпионом.