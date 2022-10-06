Аби повернутися до міжнародної арени, росіяни та білоруси мають засудити війну та дії своїх країн. І лише тоді їх зможуть повернути до світового спорту, запевнив Бах.
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Самуельсон: Багато російських спортсменів позували з Путіним
Титулований шведський біатлоніст Себастьян Самуельсон вважає, що повернення росіян та білорусів буде недоречним. Оскільки за останні пів року нічого не змінилося, вони як мовчали, так і продовжують це робити. А дехто взагалі підтримує кроваву війну на території України.
"Я вважаю, що це взагалі смішна дискусія. Більшість людей вважали, що відсторонення – це добре, коли росіянам заборонили виступати минулої весни. Відтоді нічого не змінилося – нічого, що виправдовувало б зміну рішення.
Але потім виявилося, що кілька російських спортсменів з інших видів спорту, висловлювали дуже проросійські думки. Для поширення пропаганди використовувався спорт.
Багато російських спортсменів позували з Путіним, і ми знаємо, що багато спортивних лідерів у Росії дуже близькі до політичної влади в країні", – наголосив шведський біатлоніст.
Бах був найкращим другом Росії
Самуельсон вважає, що Бах зацікавлений у співпраці з росіянами.
Хвилює, що все частіше починають порушувати питання про те, що виключення росіян не є правильним. FIS відкритий до участі росіян на чемпіонаті світу. А президент МОК Томас Бах… Він був найкращим другом Росії під час допінгового скандалу, а тепер і під час війни. Цікаво, що він отримав за те, що дотримувався проросійської лінії, до якої завжди повертається. Я думаю, що це дуже дивно,
– додав Бах.