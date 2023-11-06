Колишній півзахисник Динамо Сергій Сидорчук висловився про відставку Мірчі Луческу з посади головного тренера київської команди після поразки від Шахтаря (0:1) у 13-му турі української Прем'єр-ліги. На думку 32-річного гравця Вестерло, румунський фахівець приніс багато користі команді.

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"Вже кілька днів в ступорі від новини, що Мірча Луческу залишив пост головного тренера «Динамо». Я збирався з думками, щоб віддячити Містеру публічно. Не зробити цього не міг, тому що це важлива для мене та для моєї родини людина. Більше ніж тренер. Він відкрив мені новий погляд на футбол, навчив бачити деталі, про які я раніше і не думав, змусив задуматись щодо життя після кар’єри. Своїм прикладом показав, як слід любити те, що ти робиш. Не уявляю його не в футболі, тому що це його життя. Хто б ще сидів та передивлявся матчі, шукаючи свої помилки. Так, це людина, яка завжди шукає помилки в собі, а не в інших. Багатьом цього дуже не вистачає.

Ніколи не забуду, як Містер зустрів мою родину в Бухаресті, коли нам потрібен був прихисток після початку повномасштабного вторгнення. Він з дружиною були дуже добрі до нас, ми бачилися майже щодня, спілкувалися – це було дуже важливо та цінно для нас. Кажуть, в темні часи видно світлих людей. Що стосується Мірчі, саме так і було. Коли він був лікарні, звичайно, я теж був поруч.

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Я впевнений, що Містер заслуговував завершити кар’єру в українському футболі на більш мажорній ноті, у статусі чемпіона та з кубком в руках. Але це життя, це футбол. Він знає, що робить та в який час. Шкода, що багато хто не розуміє його філософії та підходу. Одразу попрошу утриматись від негативних коментарів, якщо вам хочеться такі написати. Це пост моєї великої поваги та подяки. Дякую за все!" – написав Сидорчук в Instagram.

Нагадаємо, Луческу очолив Динамо влітку 2020 року. Під його керівництвом у перший сезон кияни виграли чемпіонат, Кубок та Суперкубок України, але після того не взяли жодного трофея. З 2004 по 2016 рік румунський фахівець тренував донецький Шахтар.

Кар'єра Луческу в Україні

Чемпіон України – 9 титулів

Кубок України – 7

Суперкубок України – 8

Кубок УЄФА – 1.

Довідка. У свої 78 років Мірча Луческу залишався найстаршим чинним тренером у світі. Окрім цього він є найтитулованішим тренером в українському футболі та входить у топ-3 у світовому.