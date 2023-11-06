Бывший полузащитник Динамо Сергей Сидорчук высказался об отставке Мирчи Луческу с поста главного тренера киевской команды после поражения от Шахтера (0:1) в 13-м туре украинской Премьер-лиги. По мнению 32-летнего игрока Вестерло, румынский специалист принес много пользы команде.

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"Уже несколько дней в ступоре от новости, что Мирча Луческу покинул пост главного тренера Динамо. Я собирался с мыслями, чтобы отблагодарить Мистера публично. Не сделать этого не мог, потому что это важный для меня и для моей семьи человек. Больше чем тренер. Он открыл мне новый взгляд на футбол, научил видеть детали, о которых я раньше и не думал, заставил задуматься о жизни после карьеры. Своим примером показал, как следует любить то, что ты делаешь. Не представляю его не в футболе, потому что это его жизнь. Кто бы еще сидел и пересматривал матчи, ища свои ошибки. Да, это человек, который всегда ищет ошибки в себе, а не в других. Многим этого очень не хватает.

Никогда не забуду, как Мистер встретил мою семью в Бухаресте, когда нам требовалось убежище после начала полномасштабного вторжения. Он с женой были очень добры к нам, мы виделись почти каждый день, общались – это было очень важно и ценно для нас. Говорят, в темные времена видны светлые люди. Что касается Мирчи, именно так и было. Когда он был в больнице, конечно, я тоже был рядом.

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Я уверен, что Мистер заслуживал завершить карьеру в украинском футболе на более мажорной ноте, в статусе чемпиона и с кубком в руках. Но это жизнь, это футбол. Он знает, что делает и в какое время. Жаль, что многие не понимают его философию и подход. Сразу попрошу воздержаться от негативных комментариев, если вам хочется такие написать. Это пост моего большого уважения и благодарности. Спасибо за все!» – написал Сидорчук в Instagram.

Напомним, Луческу возглавил Динамо летом 2020 года. Под его руководством в первый сезон киевляне выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины, но после этого не взяли ни одного трофея. С 2004 по 2016 годы румынский специалист тренировал донецкий Шахтер.

Карьера Луческу в Украине

Чемпион Украины – 9 титулов

Кубок Украины – 7

Суперкубок Украины – 8

Кубок УЕФА – 1.

Справка. В свои 78 лет Мирча Луческу оставался старейшим действующим тренером в мире. Кроме этого он является самым титулованным тренером в украинском футболе и входит в топ-3 в мировом.