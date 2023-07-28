Самі собі винні: гравець Динамо і новачок Шахтаря можуть потрапити за грати на 6 років
Джерело:Globo
Футболісти українських грандів вляпались у серйозні проблеми. Гравців не навчив гіркий досвід виконавців з АПЛ.
Ферейра Сідклей з Динамо та новачок Шахтаря Педрінью можуть сісти на 6 років. Все через ставки у букмекерських канторах.
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Наламали дров
Бразильські футболісти українських грандів добряче можуть поплатитися за свої злодіяння. Обидва гравці стали фігурантами кримінальної справи на своїй батьківщині. Ферейру Сідклея та Педрінью звинувачують у порушенні правил про ставки у букмекерських конторах та махінаціях у бразильському футболі. Діло в тому, що гравці, які зараз перебувають у стані українських грандів вбивали увесь шарм футболу.
Обвинувачення полягають у тому, що Сідклей та Педрінью навмисне впливали на хід зустрічі на користь букмекерів, тобто грали на той результат, який потрібен був замовнику. Футболісти Динамо та Шахтаря не єдині, хто провинився та вляпався у брудну справу, оскільки під підозрою, окрім Сідклея та Педрьнію, опинилися низка тамтешніх футболістів. Таким чином, бразильська прокуратура розглядає ймовірність превентивного відсторонення всіх підозрюваних спортсменів. Згідно з законодавством Бразилії за порушення передбачено покарання від 2-ох до 6-и років ув'язнення. Тому кар'єра Сідклея та Педрінью може різко завершитись через іхні необдумані вчинки.Нагадаємо. В АПЛ також бували подібні випадки, зокрема, перспективного форварда Брентфорда Айвена Тоуні усунули від футболу на 8 місяців, а захисника Ноттінгем Форест Гаррі Тоффоло звинуватили у 375 букмекерських порушеннях.
Педрінью, який тільки-но приєднався до Шахтаря / інстаграм "гірників"
Виступи бразильців, які провинились
- Педрінью тільки нещодавно став частиною донецького колективу. Останнім клубом лівого захисника був Атлетіко Паранаенсе, проте до стану "кротів" футболіст перейшов у статусі вільного агента. Transfermarkt оцінює молодого бразильця у 1 мільйон євро. Ба більше, 21-річний футболіст своєї провини не визнає.
- Сідклей ж знаходиться у складі Динамо з 2018-го року. Кияни придбали бразильця з того ж Атлетіко Паранаенсе за 5 мільйонів євро. Проте за цей час лівий захисник провів за "біло-синіх" всього 33 гри, в яких забив 3 гола та віддав 3 асисти. З Динамо Сідклей ставав володарем Кубка та Суперкубка України. Більшість свого часу Сідклей провів у оренді, будучи гравцем киян, зокрема, тивчасово виступав за Корінтіас, Куябу (обидва з Бразилії), ПАОК (Греція) та ЦСКА Софія (Болгарія), де наразі і перебуває.