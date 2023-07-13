Гаррі Тоффоло, який виступає за Ноттінгем Форест, звинуватили у 375 букмекерських порушеннях. Футболіст має нагоду виправдатись.

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Не перший подібний випадок

Футбольна асоціація Англії висунула захиснику "лісників" Гаррі Тоффоло звинувачення у порушенні правил про заборону ставок. Проте усі злодіяння центрбек творив у минулому, проте це не відміняє самого факту непокори установленому режиму. Зокрема, починаючи з 22-го січня 2014-го по 18-е березня 2017 року Тоффоло дозволив собі аж 375 порушень, які він коїв у букмекерських канторах. На той момент Гаррі захищав кольори колективів з нижчих дивізіонів Англії, а саме Норвіча, Свіндона, Ротерхема, Пітербороа та Сканторпа. Тільки минулого літа захисник приєднався до Ноттінгем Форест і уже дебютував на рівні Англійської Прем'єр-ліги.

До речі. Тоффоло перебрався до Ноттінгем Форест, який заплатив за лівого захисника 2,4 мільйона євро, зі стану Хадерсфілда. У минулому сезоні Гаррі провів у новоспеченому клубі 19 матчів, в яких віддав 2 асисти.

Проте, не дивлячись на масштаби проблеми, Тоффоло все ж матиме вийти з води сухим. Справа у тому, що виконавець "лісників" до 19-го липня має нагоду надати пояснення своїх численних порушень зі ставками. Якщо ж аргумент обвинуваченого не будуть достатньо переконливими, то на Гаррі чекає серйозне покарання. Зокрема, Тоффоло загрожує тривала дискваліфікація.

Нагадаємо. Раніше у подібне вляпався форвард Брентфорда Айвен Тоуні, якого Transfermarkt перед відстороненням оцінював в 50 мільйонів євро (зараз 35). Нападник ставив навіть на поразки власної команди, тому його дискваліфікували на 8 місяців. Тоуні діагностували лудоманію.