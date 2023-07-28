Мірча Луческу покине Динамо в разі не виходу команди до групового етапу Ліги конференцій. Румунський фахівець залишить пост головного тренера ще до кінця завершення угоди з киянами.

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Провальні виступи "біло-синіх" як на єврокубковій арені (останнє місце в групі ЛЄ), так і на внутрішній (4-та сходинка в УПЛ), звичайно ж, не заставляють тішитись жодного фаната Динамо. Терпець керівництва столичного колективу також не вічний, тому боси киян поставили перед Мірчею Луческу прозорий ультиматум. Сезон 2023/2024 у будь-якому випадку стане останнім для румунського фахівця на чолі "бобрів", проте сторони можуть розпрощатися ще до завершення угоди. Діло в тому, що керівництво Динамо не бажає, аби "біло-сині" осоромились на єврокубковій арені.

Мірча Луческу може достроково зійти з крісла головного тренера киян в разі не виходу столичного колективу до групового етапу Ліги конференцій. Такий вирок є досить логічним, оскільки кияни ще нещодавно виступали у Лізі чемпіонів, або ж щоріч виходили до Ліги Європи. Без єврокубків колектив ще не залишався, тому даний негативний результат можна вважати тотальним провалом не тільки для Динамо, а й для всього українського футболу.

На "бобрів" чекають два кваліфікаційні етапи до групової стадії Ліги конференцій. У "півфіналі" кияни зустрінуться із переможцем пари Арарат-Арменія (Вірменія) – Аріс (Греція), матчі з яким відбудуться 10-го та 17-го серпня. В разі тріумфу Динамо в даному раунді, "біло-сині" зіграють у "фіналі" (суперник поки що невідомий) за право вийти у так бажаний груповий етап змагань.

До речі. До Ліги конференцій також кваліфікується полтавська Ворслка, яка у першому матчі другого відбвіркового раунду обіграла грузинську Ділу із рахунком 2:1. Ба більше, до групового етапу Ліги конференцій можуть потрапити ще два українські колективи, а саме луганська Зоря (якщо програє у кваліфікації до Ліги Європи) та Дніпро-1 (якщо програє у відборах до Ліги чемпіонів та Ліги Європи, проте тоді "спортклубівцям" доведеться ще зіграти у "фіналі" кваліфікації до ЛК).

Нагадаємо, що Мірча Луческу кінець минулого сезону провів не з командою, оскільки румунський фахівець вирішив взяти лікарняний, зважаючи на свій стан здоров'я. Виконуючим обов'язків головного тренера Динамо був Олександр Шовковський. Також на пост наставника киян сватають чемпіона Польщі, а також коуча юніорського колективу киян.

Мірча Луческу в Динамо