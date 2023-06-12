Грає у свій найкращий теніс, щоб бути почутою: Швьонтек про підтримку України

Перша ракетка світу Іга Швьонтек розповіла, як їй вдається фокусуватися на тенісі на фоні війни в Україні. Спортсменка бачить важливість своїх результатів у допомозі нашій країні.

Польська тенісистка Іга Швьонтек після здобуття четвертого титулу Grand Slam поділилася своїми думками щодо війни. Вона вчергове наголосила, що підтримує Україну і завдяки своїм результатам на корті робить усе можливе, щоб подавати правильні месседжі у світ якомога більшій аудиторії.

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Завдяки хорошим результатам майданчик для розголосу про війну зростає

На початку війни тенісистка не знала, як буде на неї реагувати, тому вирішила, що їй буде легше, якщо вона сконцентрується на боротьбі на корті, а це дасть змогу публічно підтримувати Україну.

Я подумала, що якщо я буду краще грати в теніс, то більше людей почують той меседж, який я хочу донести. У будь-якому разі, я вважаю, що те, що я намагаюся донести – це хороші цінності. Я намагаюся підтримувати українок, показувати, що я проти війни, і я намагаюся демонструвати це, принаймні, носячи стрічку або відповідаючи на всі запитання на пресконференціях,

– сказала перша ракетка світу.

За словами польки у Турі існує багато протиріч та напруги через загарбницьку війну Росії проти України, тому стосунки між багатьма тенісистками зараз не найкращі, як і атмосфера на змаганнях в цілому.

Я розумію, що загалом нелегко функціонувати в такому тенісному світі, де ми всі з різних країн, різних національностей... Між деякими гравцями є напруженість і тертя. У такі моменти я намагаюся зосередитися на собі й пам'ятати, що найголовніше для мене – грати у свій найкращий теніс, бо тоді мене почує більше людей, – підсумувала Швьонтек.

Іга Швьонтек – неймовірна. Дякуємо їй за все, що вона робить. Ось так виглядає засудження війни та справжня допомога українцям. Аріні Сабалєнко є з кого брати приклад, але вона на це не здатна, як і всі "нейтральні" спортсмени, які народилися "маленькими людьми, які нічого не можуть змінити".