Перша ракетка світу Іга Швьонтек у третьому колі Ролан Гаррос впевнено обіграла китаянку Сінь Ю Ван (6:0, 6:0). Після перемоги польська тенісистка поспілкувалася з представниками ЗМІ.

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У WTA утворився "комплекс Сабалєнко"

На пресконференції польський журналіст Домінік Сеньковськи поставив Швьонтек питання про "нейтральну" білоруску Аріну Сабалєнко. Проте організатори несподівано перервали спілкування. Очевидно, що почувши прізвище білоруської тенісистки, вони одразу чекали на незручну відповідь.

Згодом польський журналіст отримав дивне пояснення від WTA.

Ми вибачаємося за непорозуміння, але нам не вистачило розуміння польської мови, і пресконференція була завершена, оскільки ми просто не встигли,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що білоруська тенісистка останнім часом взагалі уникає питань про війни. Вона не захотіла відповідати на питання про ракетні удари по Україні з території Білорусі. Ба більше, білоруска організувала собі пул з лояльних журналістів, які задають прихильниці Лукашенка лише зручні питання. Свої дії Сабалєнко аргументує піклуванням про своє психологічне здоров'я.

Зазначимо, що на відміну від білоруски, Швьонтек постійно висловлює підтримку Україні. Тенісистка організовує благодійні турніри та за кожної нагоди нагадує про війну.

Відео. Пресконференції Швьонтек перервали після питання про Сабалєнко

Варте уваги. В 1/8 фіналу Ролан Гаррос Іга Швьонтек зустрінеться з українкою Лесею Цуренко. Попередні дві зустрічі тенісисток завершувалися на користь полячки.