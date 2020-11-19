Головний наставник збірної України Андрій Шевченко розповів про скасований матч Ліги націй проти Швейцарії. Серед його підопічних була достатня кількість футболістів із негативними результатами тестів для того, щоб провести заключний матч групи.

Напередодні поєдинку у розташуванні української команди були виявлені три випадки захворювань на коронавірус. До вже інфікованих додались ще Руслан Маліновський, Сергій Кривцов та Жуніор Мораес. До слова, останні два вже раніше хворіли на COVID-19. Після повернення команди додому український наставник поділився своїми думками щодо останніх подій навколо матчу Швейцарія – Україна, повідомляє УАФ.

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Думка Шевченка

"У першу чергу це дуже неприємна ситуація. Ми були готові до гри, у нас була достатня кількість футболістів із негативними результатами тестів для того, аби проводити цей матч. Але рішення ухвалювала місцева влада Люцерна, де мав відбутися поєдинок. Далі рішення за Контрольно-дисциплінарним комітетом УЄФА. Нашої вини в даній ситуації немає", – сказав Андрій Миколайович.

Шевченко зізнався, що уявити не міг, що матч може бути скасований через ці всі випадки з коронавірусом у його команді. За його словами, українська сторона зробила все від себе можливе, щоб таки вийти на газон та за спортивним правилом визначити переможця.

Мені б хотілося, щоб усе склалося інакше, щоб до нас ставилися з більшою повагою. У деяких моментах те, як зустрічали команду, було неправильно,

– заявив наставник збірної України.

Андрій Шевченко вдячний своїм хлопцям за витримку та бажання, яке вони показали на футбольному полі. Він відзначив, що підопічні показували хороший футбол, який допоміг їм набрати 6 очок у матчах проти найкращих збірних світу.

Загалом 44-річний спеціаліст залишився задоволений командою у Лізі націй, відзначивши вдалі перші поєдинки дебютантів збірної.

Що буде з матчем Швейцарія – Україна