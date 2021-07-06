Швейцарія замінить Україну на ЧС з пляжного футболу в Росії

ФІФА отримала офіційне повідомлення від Асоціації пляжного футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу в 2021 році, який пройде в Москві.

Збірна України з пляжного футболу забезпечила собі кваліфікацію на чемпіонат світу, посівши друге місце на недавньому європейському відбірковому турнірі. Замість України на турнірі виступить Швейцарія, стала п'ятою командою за підсумками відбору.

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"ФІФА отримала офіційне повідомлення від Асоціації футболу України про рішення не брати участь в чемпіонаті світу ФІФА з пляжного футболу в Росії 2021 року, який пройде в Москві з 19-го по 29 серпня 2021 року", – йдеться в повідомленні.

ЧС з пляжного футболу в Москві: що відомо

Чемпіонат світу-2021 пройде в Москві з 19-го по 29 серпня. У турнірі візьмуть участь 16 команд. Жеребкування фінальної стадії повинна відбутися 8 липня в Цюріху.

Збірна України посіла друге місце у європейському відборі. Вона стала однією з чотирьох команд від Європи, які отримали право зіграти на ЧС.

Команді обіцяли призові за вихід на Мундіаль. Зокрема, віцепрезидент АПФУ Владислав Ващук зустрічався зі збірною України та заявив про мету для команди від керівництва асоціацій – здобути путівку на чемпіонат світу у Росії.

Збірна України перемагала Швейцарію (6:5) в 1/4 фіналу європейського відбіркового турніру саме на цей чемпіонат світу.