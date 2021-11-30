Карантин у Швейцарії

Швейцарія ввела жорсткі обмеження через поширення нового штаму коронавірусу Омікрон. Тепер тим, хто прибуває в країну з Великої Британії, слід здати тест та відбути 10-денний карантин. Через це зимову Універсіаду 2021 в Лозанні довелося скасувати за два тижні до її початку.

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8 грудня Манчестер Юнайтед на стадіоні "Олд Траффорд" має прийняти Янг Бойз. Це буде матч шостого туру групового етапу Ліги чемпіонів. Англійська команда вже гарантувала собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів. Натомість Янг Бойз буде боротися за третє місце, яке дасть право зіграти в плей-офф Ліги Європи.

Янг Бойз вже звернувся до УЄФА з цього приводу та очікує на рішення.

Sky Sports пише, що цей матч може відбутися і на нейтральній території.

Вже після матчу Ліги чемпіонів, на Янг Бойз очікують три матчі національного чемпіонату в грудні 2021 року – проти Сьона, Базеля та Лугано. Якщо команду відправлять на карантин на 10 днів, то вона точно пропустить два з трьох матчів. І лише в день матчу проти Лугано вийде з карантину.

УЄФА вже вивчає, як нові карантинні обмеження вплинуть на інші матчі єврокубків. Адже в Лізі конференцій виступає ще один швейцарський клуб – Базель, який 9 грудня прийме казахський Карабах.