У вівторок, 17 листопада, збірна України зіграє вирішальний матч групи Ліги націй проти Швейцарії. Букмекери оцінили шанси команд на перемогу у цьому протистоянні.

Швейцарія – Україна: прогноз

Обидві збірні підходять до матчу із кадровими втратами та схожими ситуаціями у групі. Україна посідає 3-тє місце, у їх активі 6 очок. Швейцарська команда ж замикає четвірку. Вони за 5 турів здобули лише 3 пункти, пише 24 канал.

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Швейцарія та Україна розраховує лише на перемогу у цьому вирішальному протистоянні. Тому на вболівальників чекає справжній яскравий поєдинок у Лізі націй. Минулий поєдинок між цими збірними завершився на користь підопічних Андрія Шевченка 2:1. Зрозуміло, що швейцарці з усіх сил будуть старатись взяти реванш у суперника з України.

Нічия або перемога в останньому турі проти швейцарців дозволить українцям зберегти місце в еліті турніру. Поразка з різницею в два м'ячі або з більшим рахунком відправить українців у Лігу B.

Поповнення у збірних

У зв'язку з кадровими втратами наставник збірної України довикликав у команду трьох дебютантів. Ними стали Сергій Булеца, Олександр Назаренко та Георгій Судаков.

Тренер Швейцарії Владимір Петкович також скористався можливість викликати гравців у свою команду. Розташування збірної поповнили Міхаель Ланг, Мішель Ебішер та Пайтім Касамі.

Вирішальний поєдинок групи Ліги націй Швейцарія – Україна відбудеться 17 листопада. Стартовий свисток судді пролунає о 21:45

Який прогноз на матч дають букмекери Marathonbet

Букмекери схиляються до того, що швейцарській збірній таки вдасться взяти реванш в України. На перемогу господарів стоїть коефіцієнт 1,71. В успіх української команди вірять дещо менше – 4,80. Нічия у цьому матчі теж не надто ймовірна – 3,90.

Швидше за все матч завершиться мінімальною перемогою Швейцарії 1:0. Саме на такий рахунок стоїть коефіцієнт 6,55. Такий же результат, але у виконанні команди Шевченка оцінений у 12,75.

Ймовірно, що першими рахунок на табло розмочать швейцарські футболісти – 1,56. На те, що перший результативний удар у зустрічі заб'ють українці стоїть коефіцієнт 2,88. Аналогічні коефіцієнти стоять і на останній гол у зустрічі.

Експерти вважають, що обидві збірні зможуть відзначитись у другому таймі – 3,52. А от на голи у першій 45-хвилинці від обох команд стоїть коефіцієнт 4,60.