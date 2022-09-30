Початок повномасштабної війни Росії проти України максимально ізолює країну-агресора від спорту. Місцеві клуби і команди відсторонюють від змагань на невизначений строк.

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Санкції продовжують діяти і в хокеї. Міжнародна федерація хокею (IIHF) залишила в силі дискваліфікацію Росії та Білорусі на чемпіонат світу.

Всі збірні цих країн-агресорів відсторонені від ЧС-2023. При цьому федерація зберігає за Росією та Білорусю місце в елітному дивізіоні, де вони були до цього.

Я хочу підкреслити. що ми не говоримо про повернення збірних Росії та Білорусі прямо зараз. Ми тільки зафіксували розуміння їх майбутнього повернення та реінтеграції у світовий хокей. Міжнародна федерація хокею продовжує слідкувати за війною в Україні,

– заявив президент IIHF Люк Тардіф.

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Цього року Росія та Білорусь вже пропустили чемпіонат світу, який у травні проходив у Фінляндії. Переможницею стала збірна-господар турніру, яка у фіналі обіграла Канаду в овертаймі (4:3).