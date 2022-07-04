Замість НХЛ відправився в армію

Воротаря збірної Росії відправили до армійської частини в Сєвєроморську, місті за Полярним колом. Адвокат гравця втратив зв'язок з Федотовим.

До теми Як в СРСР: хокеїст збірної Росії хотів втекти в НХЛ, та його силоміць відправили у військомат

Івана вночі імовірно відправили до Сєвєроморська. Вночі вивезли з території шпиталю, а далі інформація відсутня,

– сказав адвокат.

Як в СРСР: чому затримали хокеїста