Швеція звинуватила Росію у хакерській атаці на Конфедерацію спорту

Швейцарська прокуратура та Служба державної безпеки Швеції звинуватили Головне розвідувальне управління Росії в хакерській атаці, якій піддалася Шведська спортивна конфедерація

За атакою стоїть хакерська група Fancy Bear, яку пов'язують з ГРУ Росії. При цьому атаки були не одноразові. Слідчі виявили вдалі атаки у 2017 та 2018 роках, завдяки чому хакери отримали доступи до особистих даних шведських спортсменів. Серед них і медичні записи. Згодом ці дані були опубліковані.

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Окрім того, у Fancy Bear використовували ці дані, щоб дискредитувати шведських спортсменів. Однією з таких стала футболістка Олівія Шуг. У 2018 році хакери зламали комп'ютери антидопінгового підрозділу Шведської спортивної конфедерації, отримавши доступ і опублікувавши протоколи допінг-тестів спортсменів. І звинуватили Шуг у вживанні допінгу. Все через ліки проти астми, які містять заборонені препарати. Через це Шуг помилково була відсторонена.

Імена інших спортсменів, які в такий же спосіб постраждали від Fancy Bear шведські правоохоронці вирішили не називати.

"Ми отримали допомогу служб безпеки інших країн для забезпечення цих доказів, що чітко вказує на те, що саме Російська військова розвідка стоїть за цими порушеннями даних", – заявив керівник підрозділу поліції безпеки з питань контррозвідки Деніел Стенлінг.

За словами прокурора Матса Люнгквіста, це серйозні злочини, оскільки за злочинами стоїть держава, вона має масштабний характер і стосується доступу до конфіденційної медичної інформації, на яку поширюється таємниця.

Але покарання для хакерів не буде. Прокуратура вирішила припинити розгляд справи. Адже всі підозрювані в хакерських атаках – іноземні громадяни, які, мабуть, працюють на ГРУ. Відтак не буде можливості провести розслідування закордоном, а також провести екстрадицію підозрюваних.

Це не вперше Fancy Bear звинувачують у хакерських атаках на спортивні організації.