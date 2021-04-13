За атакой стоит хакерская группа Fancy Bear, которую связывают с ГРУ России. При этом атаки были не одноразовые. Следователи обнаружили удачные атаки в 2017 и 2018 годах, благодаря чему хакеры получили доступ к личным данным шведских спортсменов. Среди них и медицинские записи. Впоследствии эти данные были опубликованы.

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Кроме того, в Fancy Bear использовали эти данные, чтобы дискредитировать шведских спортсменов. Одной из таких стала футболистка Оливия Шуг. В 2018 году хакеры взломали компьютеры антидопингового подразделения Шведской спортивной конфедерации, получив доступ и опубликовав протоколы допинг-тестов спортсменов. И обвинили Шуг в употреблении допинга. Все из-за лекарств против астмы, содержащие запрещенные препараты. Поэтому Шуг ошибочно была отстранена.

Имена других спортсменов, которые таким же образом пострадали от Fancy Bear, шведские правоохранители решили не называть.

"Мы получили помощь служб безопасности других стран для обеспечения этих доказательств, что четко указывает на то, что именно Российская военная разведка стоит за этими нарушениями данных", – заявил руководитель подразделения полиции безопасности по вопросам контрразведки Дэниэл Стенлинг.

По словам прокурора Матса Люнгквиста, это серьезные преступления, поскольку за преступлениями стоит государство, они имеют масштабный характер и касаются доступа к конфиденциальной медицинской информации, на которую распространяется тайна.

Но наказания для хакеров не будет. Прокуратура решила прекратить рассмотрение дела. Ведь все подозреваемые в хакерских атаках – иностранные граждане, которые, видимо, работают на ГРУ. Поэтому не будет возможности провести расследование за рубежом, а также провести экстрадицию подозреваемых.

Это не первый Fancy Bear обвиняют в хакерских атаках на спортивные организации.