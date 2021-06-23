Нокдаун для Польщі
Уже на другій хвилині гри у воротах Польщі відзначився футболіст німецького РБ Лейпциг Еміль Форсберг.
Варте уваги Без Шевченка: рейтинг найбільш високооплачуваних тренерів Євро-2020
Півзахиснику вдалося протиснути оборону Польщі, після чого він пробив у дальній нижній кут воріт Войцеха Щенсни.
Відео голу Форсберга
- Наразі цей результат дозволяє Швеції виграти групу E. Також цей результат потрібен Україні, щоб вийти в 1/8 фіналу Євро-2020.
- Однак Україна залежна від паралельного поєдинку, в якому зустрічаються Словаччина та Іспанія. Україні потрібно, щоб ці команди не зіграли внічию.