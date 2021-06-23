Нокдаун для Польщі

Уже на другій хвилині гри у воротах Польщі відзначився футболіст німецького РБ Лейпциг Еміль Форсберг.

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Півзахиснику вдалося протиснути оборону Польщі, після чого він пробив у дальній нижній кут воріт Войцеха Щенсни.

Відео голу Форсберга