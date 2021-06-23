Нокдаун для Польши
Уже на второй минуте игры в воротах Польши отличился футболист немецкого РБ Лейпциг Эмиль Форсберг.
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Полузащитнику удалось продавить оборону Польши, после чего он пробил в дальний нижний угол ворот Войцеха Щенсны.
Видео гола Форсберга
- Сейчас этот результат позволяет Швеции выиграть группу E. Также этот результат нужен Украине, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2020.
- Однако Украина зависима от параллельного поединка, в котором встречаются Словакия и Испания. Украине нужно, чтобы эти команды не сыграли вничью.