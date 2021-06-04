Швед не хоче повертатись у Селтік

Український півзахисник Мар'ян Швед залишився задоволений орендою у Мехелені. Тепер футболіст не хоче їхати з Бельгії та повертатись у шотландський Селтік.
Позиція Шведа
Мар'ян Швед підбив підсумки свого сезону у Бельгії. Футболіст залишився задоволений грою у Мехелені, де знову отримав ігрову практику та впевненість у своїх силах.
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Швед отримав шанс, якому йому не давав тренерський штаб Селтіка. Тепер гравець повинен повернутись у Шотландію через завершення орендної угоди з бельгійцями. Контракт Мар'яна з шотландською командою розрахований ще до кінця червня 2023 року.
Моя оренда закінчується і мені б хотілося залишитися грати у Мехелені. Я відчуваю довіру тренера і впевненість в своїх силах. А без довіри жоден футболіст не може грати,
– сказав Швед.
Футболіст своєю грою намагається привернути уваги тренерського штабу збірної України. Але для цього потрібно продовжувати мати постійну ігрову практику і робити результативні дії.
- Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює вартість Шведа у 1 мільйон євро. У минулому сезоні провів 24 матчі в усіх турнірах за бельгійців, у яких відзначився 5 голами та 3 асистами.
- Футболіст щиро зізнався, що перехід у Селтік став помилкою у його кар'єрі. Водночас крім шотландців Мар'яном цікавився бельгійський Гент, який пропонував більш привабливі умови, але Швед обрав Шотландію.
- Мехелен хоче зберегти Шведа у складі ще мінімум на сезон. Однак у клубі занепокоєні, що перемовини з шотландцями дійдуть у глухий кут.