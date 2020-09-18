Швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер вважає, що стан експілота "Формули-1" Міхаеля Шумахера після мозкової травми не покращиться.

За словами професора, Шумахер може перебувати у вегетативному стані. Його слова цитує RMC Sport.

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"Думаю, Міхаель знаходиться у вегетативному стані – він прокинувся, але не відповідає. Він дихає, серце б'ється. Ймовірно, він може сідати і робити з чужою допомогою маленькі кроки, але не більше. Вважаю, це його максимум. Думаю, немає шансів побачити його таким, яким він був до аварії", – сказав Рідерер в інтерв'ю для документального фільму "Міхаель Шумахер: в пошуках правди".

Що відомо про травму Міхаеля Шумахера