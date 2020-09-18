Швейцарський лікар зробив невтішний прогноз про стан Міхаеля Шумахера
Швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер вважає, що стан експілота "Формули-1" Міхаеля Шумахера після мозкової травми не покращиться.
За словами професора, Шумахер може перебувати у вегетативному стані. Його слова цитує RMC Sport.
Дивіться також Продовжує відновлення: нові подробиці стану здоров'я Міхаеля Шумахера
"Думаю, Міхаель знаходиться у вегетативному стані – він прокинувся, але не відповідає. Він дихає, серце б'ється. Ймовірно, він може сідати і робити з чужою допомогою маленькі кроки, але не більше. Вважаю, це його максимум. Думаю, немає шансів побачити його таким, яким він був до аварії", – сказав Рідерер в інтерв'ю для документального фільму "Міхаель Шумахер: в пошуках правди".
Що відомо про травму Міхаеля Шумахера
- У грудні 2013 року Шумахер отримав серйозну черепно-мозкову травму під час катання на лижах в французьких Альпах, після чого впав у кому. Йому провели кілька операцій, але гонщик після пошкодження ще жодного разу не показувався на публіці.
- Влітку 2014 року німецький гонщик прийшов до тями, після чого продовжив курс реабілітації у власному будинку на березі Женевського озера.
- Сім'я і оточення Шумахера вкрай рідко розповідають про його стан, лише уточнюючи, що не варто чекати швидкого одужання. Дружина гонщика Корінна Шумахер взяла на себе керівництво процесом відновлення і ретельно оберігає його від уваги преси.
- На початку червня 2020 року повідомили, що Міхаель Шумахер найближчим часом перенесе нову експериментальну операцію, спрямовану на відновлення нервової системи спортсмена
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter